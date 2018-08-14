“إنتل” تطرح أول معالج “Core i9” في العالم

كشف تقرير جديد نشره موقع “WCCFTech”، أن شركة “إنتل” المتخصصة بالتكنولوجيا، تستعد لإطلاق أول معالج لأجهزة الكمبيوتر الشخصية من عائلة الجيل التاسع “Core i9” مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ليكون بذلك أول معالج من تلك الفئة يصل إلى الأسواق.

وقال التقرير إن “المعالج الجديد هو i9-9900K، الذي ظهر اسمه في العديد من التسريبات السابقة، وسيحمل تقنية معالجات الأنوية الثمانية بشكل أوسع إلى الأسواق، دون أن يضطر المستخدمون إلى تحمل تكاليف طائلة لشراء التقنية في معالجات الشركة المميزة في عائلة معالجات X أو معالجات Extreme Edition.”.

وحسب التقرير، ستكون سرعة المعالج 3.6 جيجاهيرتز، وقد ترتفع إلى 4.7 جيجاهيرتز عند تشغيل المعالج بكامل قوته، بينما معالج “Core i7-9700K”، سيقدم أداءً ثماني النواة بسرعة 3.6 جيجاهيرتز، بحد أقصى 4.6 جيجاهيرتز.

وفي الوقت الذي تقدم فيه “إنتل” معالجاتها بثمانية أنوية، فإن غريمتها شركة “AMD” تقدم التقنية نفسها في عائلة معالجاتها المتطورة “Ryzen”، لكن بأسعار تعتبر منخفضة مقارنة بأسعار معالجات “إنتل”، لذلك الحرب المقبلة ستكون في الأسعار وليس الإمكانيات.