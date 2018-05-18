“إنتل” تختبر 100 سيارة ذاتية القيادة في شوارع القدس

أعلنت شركة “إنتل” وشركتها الفرعية Mobileye عن بدء اختبارات إطلاق 100 سيارة ذاتية القيادة في شوارع مدينة القدس، وذلك لإثبات أن نظامها ذاتي القيادة أكثر أمانًا وسلامة ألف مرة من السائقين البشريين، دون الحاجة إلى تدريب مسبق في الشوارع العامة.

وتعتمد السيارات الجديدة على نظام تصوير مكون من 12 كاميرا، بينها 8 كاميرات تقوم بالتصوير بعيد المدى على الطريق، والأربعة الباقية مخصصة لعملية لضبط السيارة عند الاصطفاف في أماكن الانتظار، على أن يتم التمهيد للمرحلة الثانية من التجربة والتي ستتضمن استخدام مستشعرات رادار والتقاط ضوئي للحركة LiDAR.

وأكد القائمون على التجربة أن اختيار القدس كمدينة تستضيف التجربة لأول مرة، “يرجع إلى طبيعتها المرورية المختلفة، فالكثير من الطرق غير مخططة بشكل واضح، إلى جانب أنه هناك العديد من المواقف التي تفاجئ السيارات على الطرق وعدم التزام المشاة بممراتهم، ما سيجعل نظام القيادة الذاتي يتطور بشكل كبير ليصبح محترف القيادة بشكل أقرب لسائقي السيارات المقيمين في المدينة ويتقنون القيادة في شوارعها والتعامل معها”.