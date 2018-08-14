حلا شيحة وخلع الحجاب والعودة للفن.. كيف علق الشارع المصري؟ (فيديو إرم)

انقسم الشارع المصري بين مؤيّد ومعارض لقرار الفنانة المصرية، حلا شيحة، ترك الحجاب والعودة للتمثيل بعد غياب 12 عامًا، في أعقاب زواجها.

استطلع “إرم نيوز” في تقرير ميداني آراء شريحة من المصريين حول قرار حلا شيحة، إذ رأى فريق منهم أن الخطوة حرية شخصية لا يحق لأحد أن يُعلِّق عليها، معتبرين أن “الإيمان والأخلاق ليس لهما علاقة بالحجاب”، وفق قولهم.

بينما رأى فريق من المنتقدين لقرارها أنها “أخطأت” بالنظر إلى أنها ارتدت الحجاب وتركته بناء على علاقتها بزوجها وليس على اقتناع شخصي وديني، وهو ما اعتبر من جانبهم “يُسيء إلى الحجاب في حد ذاته”.

فريق ثالث اعتبر أن التعليق على القصية اتخذ مساحة أكبر من الممكن، باعتبار أن الخطوة التي أقدمت عليها الفنانة أمر شخصي لا تحتاج “كل هذه الضجة التي أثيرت حولها”.

وكانت الفنانة المصرية حلا شيحة، أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد إعلانها عودتها إلى الفن مرة أخرى، بعد سنوات طويلة من الاعتزال، إذ قرّرت خلع الحجاب.