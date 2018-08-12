حلا شيحة تكشف خفايا خلعها الحجاب وعودتها للفن (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية حلا شيحة عن تفاصيل اتخاذها قرارَ خلع الحجاب والعودة إلى الفن، في أول تعليق لها، وذلك من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر برنامج “العاشرة مساء”، المذاع على فضائية “دريم”.

وقالت شيحة: “الفن وحشني وشعرت أنني أريد أن أعود للفن وأقدم أعمالًا جيدة.. وأنا سعيدة بعودتي للفن لتقديم أدوار هادفة.. والفن به الحلال مثل ما به الحرام”.

وأضافت: “الهجوم عليَّ لم يغضبني، وكلُّ شخصٍ حرُّ في رأيه دون تجريح”.

وأكدت: “لا أنتمي لأي جماعة ولا أعرف قيادات الإخوان.. وعلاقتي بابنة الإخواني خيرت الشاطر علاقة سطحية، حيث كنت أقابلها فقط عند توصيل أولادي إلى المدرسة؛ لأن أولادها كانوا في المدرسة نفسها”.

وأشارت الفنانة المصرية، إلى أن عددًا كبيرًا من الناس نسبوا إليها كلامًا لا تعرفه وفضلت عدم الرد، لأن كل ما يشغلها خلال الفترة المقبلة هو ماذا ستقدم للفن.

وأوضحت: “ارتدائي للحجاب أو خلعه مسألة خاصة بي، وما فعله الشيخ محمد الصاوي هو إفشاء للأسرار وانتهاك للخصوصيات”، موضحة أن زوجها انزعج كثيرًا مما فعله هذا الشيخ؛ لأنه كان من المفترض أن يكون أمينًا أكثر من ذلك.

واختتمت حديثها، قائلة: “حياتي الزوجية مستقرة وإن شاء الله ستظل هكذا.. وأنا أتواصل مع زوجي بشكل شبه يومي لأنه هو الآن في كندا وأنا في مصر”.