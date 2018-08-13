الآلاف في دولة أوروبية يتنافسون على شغل هذه الوظيفة “الغريبة” (صور)

تقدم الآلاف لشغل وظيفة “مربي قطط” في اليونان، مقابل الحصول على 600 يورو وضعها زوجان مكافأة لمن يتمكن من اجتياز مقابلة العمل.

وفوجئ الزوجان المقيمان في جزيرة “سيروس” اليونانية جوان وريشار بويل، بتلقي أكثر من 3000 سيرة ذاتية من مختلف أرجاء العالم بقصد العمل، بعدما نشرا على “فيسبوك” إعلانًا يطلبان فيه شخصًا “محل ثقة”، للعناية بقططهما الـ 55 خلال سفرهما إلى أمريكا طيلة فصل الخريف المقبل.

وجاء في الإعلان الذي نشر قبل أسبوع وتمت مشاركته أزيد من 25 ألف مرة :” سيكون عليك أثناء غيابنا أن تراقب كل القطط وتطعمها وتعطيها الدواء، وفوق ذلك عليك اللعب معها ومنحها الكثير من الحب، نحتاج لشخص مسؤول يمكننا الوثوق به، ومستقيم وقلبه كبير”.

وبالمقابل يعرض أصحاب القطط 600 يورو كراتب شهري، إضافة إلى الإقامة مجانًا على جزيرة سيروس المجاورة لبحر إيجه، كما يمكنه استعمال سيارة العائلة وحديقة الخضراوات طوال فترة غيابها.

وبعد دراسة الطلبات سيخضع المقبولون خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل لمقابلات تحسم الشخص الفائز بالفرصة، قبل أن يسافر الزوجان مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني ليبدأ عمله رسميًا في العناية بالقطط.