السلطات اليونانية تخلي قريتين إثر حريق هائل في جزيرة إيفيا

أخلت السلطات اليونانية اليوم الأحد، قريتين إثر اندلاع حريق هائل يوم الأحد في جزيرة “إيفيا” اليونانية القريبة من أثينا.

وقال مكتب رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس إن “رئيس الوزراء على اتصال بوزير الداخلية حول الحريق الهائل في إيفيا”.

ويأتي الحريق الهائل بعد أقل من شهر من مقتل أكثر من 90 شخصًا في أسوأ حريق تشهده اليونان.

وصرح وزير الزراعة فانغيليس ابوستولو من موقع الحريق، لوكالة “إيه أن أيه” الحكومية، بأن “فرق مكافحة الحرائق تستعد لمكافحة الحريق طوال الليل”، مضيفًا أنه “تم نقل فرق من المنطقة بأكملها إلى هنا”.

وتم إجلاء نحو 500 شخص من قريتي كونتوديسبوتي وستافروس في وقت سابق كإجراء احترازي.

ولا تزال اليونان في حالة حداد على مقتل 94 شخصًا في حريق غابات في منتجع ماتي على ساحل البحر بالقرب من أثينا في 23 تموز/يوليو. ولا يزال أكثر من 30 شخصًا في المستشفى حالة العديد منهم حرجة.