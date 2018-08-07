ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار

صعدت قيمة الذهب اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار، وإقبال على شراء المعدن النفيس بعد هبوط الأسعار مؤخرًا.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1210.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل في وقت سابق 1213.81 دولار للأوقية. واستقر في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة عند 1217.6 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب نحو 12 % منذ منتصف أبريل/ نيسان، ويرجع ذلك إلى قوة الدولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.9 % في المعاملات الفورية إلى 15.39 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.9 % إلى 828.49 دولار للأوقية، في حين كسب البلاديوم 0.7 % ليصل إلى 910 دولارات للأوقية.