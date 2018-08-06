الذهب يتخلى عن مكاسبه المبكرة مع ارتفاع الدولار

تخلت أسعار الذهب عن مكاسبها المبكرة واستقرت مع تماسك الدولار، اليوم الإثنين، لكن جرى تداول المعدن النفيس فوق أقل مستوى في 17 شهرًا مدعومًا بالمخاوف المتعلقة بالخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1213.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل 1217.85 دولار في التعاملات المبكرة.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة الي 1221.4 دولار للأوقية.

وتعافت أسعار الذهب يوم الجمعة من أقل مستوى في 17 شهرًا البالغ 1204 دولارات للأوقية مع تراجع الدولار عقب بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يوليو تموز.

لكن العملة الأمريكية تعافت اليوم وصعدت أمام العملات الرئيسية.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 15.39 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 831.10 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 911.97 دولار للأوقية.