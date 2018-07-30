حساب المواطن يعلق على ارتفاع فاتورة الكهرباء في السعودية

قال برنامج حساب المواطن في السعودية، اليوم الاثنين، إنه لا زيادات مالية لمستفيدي البرنامج مقابل ارتفاع فاتورة الكهرباء على الدفعة التاسعة التي سيصرفها البرنامج من الدعم في حسابات المستفيدين، ممن استكملوا شروط الأهلية والاستحقاق.

ونقلت صحيفة “اليوم” عن مدير عام برنامج حساب المواطن، علي راجحي، قوله إن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من زيادة في قيمة الدعم لمواجهة الزيادة في الكهرباء غير صحيح، مشيرًا إلى أن أي زيادة يتم إقرارها سيتم الإعلان عنها عبر المواقع الرسمية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ولحساب المواطن.

ويترقب السعوديون فاتورة الكهرباء التي تأخر صدورها هذا الشهر لأسباب غير واضحة إلى يوم الـ9 من شهر أغسطس القادم.

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة العاشرة من الدعم في حسابات المستفيدين، في العاشر من شهر أغسطس المقبل، ويستمر التسجيل في الدفعة العاشرة حتى موعد صرف الدفعة التاسعة من الدعم، والتي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين في العاشر من شهر أغسطس المقبل، حسب النظام المتبع في إيداع الدعم.

ويصرف دعم حساب المواطن، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة للإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، إذ تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.