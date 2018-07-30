جدل واسع في الأردن بعد زيارة الفنانة أحلام لمدينة البتراء بطائرة عسكرية

أثارت زيارة المطربة الإماراتية الشهيرة أحلام، إلى مدينة البتراء جنوب الأردن، جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصلت إلى المنطقة على متن مروحية تابعة للجيش.

وأبدى عدد من النشطاء الأردنيين، استغرابهم من الأسباب التي دفعت الجهات المعنية، لتحمل مبالغ كبيرة بتوفير مروحية عسكرية “خاصة لأحلام”.

كما عبرعدد من النشطاء عن امتعاضهم من صورة متداولة للفنانة أحلام، وهي تتوسط طيارين من سلاح الجو الملكي الأردني.

وكتب النائب في البرلمان الأردني صداح الحباشنة، في منشور له عبر “فيسبوك”، قائلًا: “هذه حكومة الإصلاح التي بشر بها (رئيس الوزراء عمر الرزاز)؛ ألهذه الدرجة المطربة أحلام أصبحت بطلًا قوميًا تُنقل بطائرة عسكرية من جرش إلى البتراء؟.. إخواني أترك لكم التعليق”.

هذه حكومة الإصلاح التي بشر بها الرزاز؛ ألهذه الدرجة المطربة أحلام أصبحت بطل قومي تُنقل بطائرة عسكرية من جرش إلى البتراء؟.إخواني اترك لكم التعليق. Posted by Saddah Alhabashneh on Sunday, July 29, 2018

ووجه أحد النشطاء تغريدة على “تويتر”، قائلًا: “بالنسبة للذي أمر بنقل الفنانة أحلام بطائرة عسكرية؟ لماذا تم تخصيص طائرة عسكرية لها.. بإمكانها أن تشتري مطار الملكة علياء..على حساب من تم نقلها. شاطرين تاخذوا قروض. إذا علشان تدعم السياحة، أنتم خربتوا السياحة لأنه لازم استأجرت طيارات وسواقين وخليتو الناس تشتغل”.

#احلام@OmarRazzaz

بالنسبه للي امر بنقل الفنانه احلام ب طائره عسكريه؟ لماذا تخصيص مخصصات طارئره عسكريه لها بامكانها تشتري مطار الملكه عليا..على حساب مين تم نقلها. شاطرين تاخذو قروض. اذا علشان تدعم السياحه انتم خربتوا السياحه

لانو لازم استأجرت طيارات وسواقين وخليتو الناس تشتغل pic.twitter.com/gMoG84AHwq — قلہٰبٰٰ ميٰتہٰ (@D3Pc538yPPa33oY) July 30, 2018

وكان موقع “هلا أخبار” التابع للقوات المسلحة الأردنية، نقل أمس الأحد، عن مصادر مطلعة، تأكيدها على أن الرحلة كانت “مدفوعة الأجر”.

لكن ذلك لم يخفف من حدة الانتقادات، إذ قال ناشط: “بيقلك أحلام استأجرت الطائرة العسكرية! من متى الطائرات العسكرية تُستأجر؟!”.

#احلام

بيقلك احلام استأجرت الطائرة العسكرية!

من متى الطائرات العسكرية تستأجر؟!

بتوقع قصة احلام نموذج صغير للروس الكبيرة بالبلد يعني احلام …وهيك ، الراس الكبير بالبلد شو يقدر يعمل؟؟ — Omar Al Zaben (@OmarAlZaben17) July 30, 2018

في المقابل، دافع آخرون عن ظهور أحلام بطائرة عسكرية، قائلين: إن “المطربة الإماراتية هدفها الترويج للسياحة في الأردن”، إذ استهجنت الناشطة ديما علم فراج الهجوم على الفنانة أحلام، معربة عن “فخرها باحترام ضيوف الأردن”.

وكتبت فراج في تغريدة لها: “نفتخر إذا تم احترام فنان أردني في الخارج على أعلى المستويات.. وإذا تم احترام فنان عالمي أو عربي على أعلى المستويات في الأردن، بيصير مش عاجبنا ونبدأ نتفلسف”.

نفتخر أذا تم احترام فنان اردني في الخارج على اعلى المستويات

واذا تم احترام فنان عالمي او عربي على اعلى المستويات في #الاردن بيصير مش عاجبنا ونبدأ نتفلسف #ياهلا_بالضيف #احلام #بلدك_الثاني #زودناها — ديما علم فراج (@Deema22) July 29, 2018

وجاءت زيارة أحلام إلى مدينة البتراء، بعد مشاركتها في حفل غنائي ضمن مهرجان جرش الغنائي.