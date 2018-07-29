بالصور.. الفنانة أحلام تصل إلى “البتراء” على متن مروحية عسكرية

تداول ناشطون ومواقع إخبارية في الأردن صورًا للفنانة الإماراتية أحلام لحظة وصولها مدينة البتراء على متن مروحية عسكرية.

وتزور أحلام مدينة البتراء، ضمن رحلة سياحية على المناطق الأثرية في الأردن، وذلك بعد أن أنهت حفلتها في مهرجان جرش.

وحظيت الفنانة الإماراتية باستقبال حاشد، بحسب موقع “سرايا” المحلي.

من جانبه، نقل موقع “هلا أخبار” التابع للقوات المسلحة الأردنية، عن مصادر وصفها بـ”المطلعة” أن رحلة أحلام من عمان إلى مدينة البتراء “كانت مقابل أجر”.

وأضافت المصادر أن “الفنانة حظيت بالاحترام كما بقية ضيوف المملكة”، مشيرة إلى “الفائدة المرجوة سياحيًا نتيجة الجهد الذي بذلته الفنانة في الترويج للأردن، وهي فنانة تحظى بمتابعة واسعة”، على حد قولها.

ومنذ وصولها للمملكة، خطفت أحلام أنظار المتابعين، بعد أن تداولت مواقع محلية أنباء عن قيام وزيرة الثقافة باستقبال الفنانة بنفسها أمام الفندق الذي تقيم فيه، قبل أن تصدر الوزارة بيانًا نفت فيه ذلك.

وأحيت أحلام حفلًا غنائيًا ضخمًا في مهرجان جرش، عادت فيه إلى المسرح التاريخي بعد غياب 17 عامًا، إذ كان حفلها الأخير عام 2001 وسبقه آخر عام 1996.