أحلام لجمهور الأردن: “انتو طلقة دمرتني” ‎(فيديو)

قامت الفنانة الإماراتية أحلام بنشر مقطع فيديو اليوم الأحد على حسابها الخاص على “تويتر”، لحفلها الذي أقيم في مهرجان جرش بالأردن قبل يومين.

ونشرت الفنانة أحلام مقطع الفيديو لأغنيتها “أنت طلقة دمرتني” والتي أدتها خلال الحفل الذي لاقى اهتمامًا وتفاعلًا كبيرين، معلقة على الفيديو “إنتوا طلقة دمرتني … أحبكم .. أحبكم .. أحبكم” موجهة تعليقها للجمهور الأردني الذي حضر الحفل.

وكانت الفنانة الإماراتية أقامت حفلًا غنائيًا ضخمًا في مهرجان جرش، عادت فيه بعد غياب 17 عامًا إلى المسرح التاريخي، إذ كان حفلها الأخير عام 2001 وسبقه آخر عام 1996.

والتقت أحلام في جرش بالعراقية دموع تحسين، المتوجة بلقب الموسم الرابع “أحلى صوت” من برنامج “ذا فويس”، والتي كانت في فريق النجمة الخليجية.

وقدمت أحلام على مسرح جرش عددًا من أبرز أغانيها القديمة والجديدة، حاصدة تفاعل الجمهور بشكل كبير.