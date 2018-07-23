الذهب يتراجع بالتزامن مع انخفاض الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين

تراجعت عقود الذهب قليلًا في تعاملات، اليوم الاثنين، بالتزامن مع هبوط مؤشر الدولار، بعد انتقاد الرئيس الأمريكي سياسات الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي” بشأن رفع الفائدة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.12%، عند مستوى 94.14، في أدنى مستوى خلال أسبوعين.

وتأثر الدولار بعد انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، سياسة “الفيدرالي” بشأن رفع الفائدة، قائلًا: “إن ذلك قد يعطل الانتعاش الاقتصادي”.

وبحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم آب/ أغسطس بنسبة 0.11% (1.3 دولار)، إلى 1229.8 دولار للأوقية.

فيما هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة طفيفة 0.03 %، إلى 1229.22 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.28% إلى 15.51 دولار للأوقية، فيما انخفض سعر البلاتين 0.35%، إلى 825.76 دولار للأوقية.