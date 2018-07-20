الذهب يرتفع مع تداول الدولار دون أعلى مستوى في عام

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة، اليوم الجمعة، بعد أن بلغت أدنى مستوى في عام الجلسة السابقة، وذلك مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في سنة.

وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 1224.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0811 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة، نزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى منذ يوليو/ تموز من العام الماضي عند 1211.08 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية 0.03% إلى 95.123، بعد أن عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه من قوة العملة، وزيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9% إلى 15.41 دولار للأوقية، بينما انخفضت بنحو 2.5% منذ بداية الأسبوع.

وزاد البلاديوم أكثر من 2% إلى 889 دولارًا للأوقية. ويتجه المعدن إلى الهبوط بنحو 5% هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.9% إلى 811.80 دولار للأوقية.