اكتشاف أقدم مجرة في الكون (صور)

اكتشف علماء بريطانيون أقدم مجرة في الكون تشكلت بعد 250 مليون سنة مما يسمى “الانفجار العظيم”، في اكتشاف من شأنه أن يسلط الضوء على فجر تشكُل الكون.

ورصد مجموعة من العلماء مجرة “MACS1149-JD1″، تبعد عن الأرض 13.28 سنة ضوئية، وتشكلت بعد 250 مليون سنة فقط من “الانفجار العظيم”.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن العلماء يأملون في أن تسلط نتائجهم الضوء على أصول الكون المبكر الغامضة.

وقال “نيكولاس لابورتي”، من جامعة “كوليدج لندن”، والذي شارك في قيادة فريق البحث: “هذا اكتشاف مثير لأن هذه المجرة تُرى في وقت كان فيه الكون يبلغ من العمر 500 مليون سنة فقط، ومن المذهل أنها كانت تحتوي على عدد كبير من النجوم الناضجة”.

وأضاف: “ولذلك، نحن قادرون على استخدام هذه المجرة للتحقيق في فترة سابقة مجهولة تمامًا من التاريخ الكوني”.

ويستخدم العلماء “مصفوف مرصد أتاكاما المليمتري الكبير” (Alma)، وهو تلسكوب راديوي قوي، وتلسكوب “المرصد الأوروبي الكبير جدًا” (VLT)، في صحراء “أتاكاما” في تشيلي.

لكن الغموض ما زال يحيط بالوقت الذي ظهرت فيه المجرات الأولى من الظلام الدامس، وهي حقبة معروفة باسم “الفجر الكوني”.

وقال البروفيسور ريتشارد إليس، المؤلف المشارك في الدراسة من جامعة “كاليفورنيا”: “تحديد متى وقع الفجر الكوني هو أهم أهداف علم الكون وتكوين المجرات”.