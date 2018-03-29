اكتشاف مجرة خالية تقريبًا من المادة السوداء

المصدر: ا ف ب

اكتشف علماء فلك للمرة الأولى مجرة تكاد تخلو إن لم تكن خالية كليًا، من المادة السوداء غير المرئية والغامضة التي يعتقد أنها تساعد في تشكل المجرات.

وقال بيتر فان دوكوم من جامعة يال الأمريكية والمعد الرئيس للدراسة، إن هذا الاكتشاف “يضرب كل النظريات الراهنة حول تشكل المجرات”.

وتقع المجرة التي سميت “دي اف 2” على بعد 65 مليون سنة ضوئية عن الأرض، وهي أكبر من مجرة درب التبانة إلا أنها تحوي نجمات اقل بـ250 مرة منها.

وشدد معهد دانلاب لعلم الفلك والفيزياء الفلكية في جامعة تورنتو الذي شارك باحثون منه في الدراسة على أن “هذا اكتشاف استثنائي إذ يتوقع عادة أن تحوي المجرات مادة سوداء بكميات أكبر من المادة العادية”.

والمادة العادية أي الذرات التي تتشكل منها النجوم والكواكب والغازات والغبار في المجرات، تشكل 5 % فقط من الكون.

والمادة السوداء التي تبقى أحد ألغاز الفيزياء الفلكية المعاصرة، فيعتقد أنها تشكل أكثر من 25 % من الكون.