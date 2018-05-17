“SBC” السعودية تراهن على كبار النجوم لجذب المشاهد

في أعقاب إعلان قناة “SBC” الفضائية السعودية، اليوم الخميس، عن بدء بثها الرسمي في غرة شهر رمضان الكريم، وكشفها عن جدول برامجها التي تشمل مسلسلات حصرية وبرامج منوعات سعودية ومصرية، بات من الواضح أن إدارة القناة اختارت الرهان على النجوم الكبار، لجذب المشاهدين.

واختارت القناة من الدراما المصرية الفنانة يسرا ومسلسلها “لدينا أقوال أخرى”، ومحمد هنيدي ومسلسل “أرض النفاق” وعادل إمام ومسلسل “عوالم خفية” و نيللي كريم ومسلسلها “اختفاء” ومسلسل “بالحجم العائلي” بطولة الفنان يحيى الفخراني و”طايع” لعمرو يوسف.

وأخذ بعض النقاد على القناة السعودية تجاهل أعمال أخرى يقدمها جيل الشباب والوسط، من المتوقع أن تحطم أرقام مشاهدة قياسية خلال الشهر الكريم، مثل مسلسل محمد رمضان “نسر الصعيد”، وياسر جلال ومسلسله “رحيم”، و”أبو عمر المصري” لأحمد عز، و”رسايل” لمي عز الدين، ، و”ضد مجهول” لغادة عبد الرازق، و”سك على إخواتك” للكوميديان على ربيع، وغيرها.

الحصان الأسود

ويستدرك هؤلاء النقاد بالقول إن الاختيارات والحسابات خاطئة ربما تكون خاطئة، لأن موسم رمضان دائمًا ما يفاجئ بالحصان الأسود القادم من بعيد.

وخلال السنوات الأخيرة تربعت على العرش مسلسلات غير متوقعة، مثلما حدث في موسم رمضان 2017 عبر النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “ظل الرئيس” للنجم ياسر جلال و”كفر دلهاب” ليوسف الشريف، و”كلبش” لأمير كرارة، و”30 يوم” لآسر ياسين، و”طاقة القدر” لحمادة هلال و”عشم إبليس” لعمرو يوسف، وذلك رغم منافسة نجوم كبار مثل عادل إمام ومسلسل “عفاريت عدلي علام” الذي خيب آمال مشاهديه، ومسلسل “بقعة ضوء” في جزئه الـ13 الذي خيب آمال مشاهديه، وكذلك الحال مع المسلسل اللبناني “لآخر نفس” للممثلين كارين رزق الله وبديع أبو شقرا اللذين نجحا في مسلسل “مش أنا”.

ونفس الشيء ينطبق على سباق رمضان 2016، حيث حقق مسلسل “الأسطورة” لمحمد رمضان نجاحًا كبيرًا، وكذلك “القيصر” ليوسف الشريف و”الخانكة” لغادة عبد الرازق وماجد المصري و”وعد” لمي عز الذين، و”سقوط حر” لنيللي كريم، متفوقة على مسلسلات الكبار مثل “مأمون وشركاه” لعادل إمام الذي واجه انتقادات وهجومًا على المضمون الذي يقدمه، و”فوق مستوى الشبهات” ليسرا.

مضمون متنوع

وتسعى القناة إلى تنويع مضمونها ببرامج دينية مثل “في مجلس الراوي” الذي يقدمه الراوي محمد بن علي الشرهان، ويتناول قصص التراث القديم التي وقعت أحداثها في شبه الجزيرة العربية.

كما تتضمن برامج الطبخ مثل “مطبخ ضحى”، وبرنامج “لقمة وبسمة” الذي تقدمه نجمة مواقع التواصل الاجتماعي بسمة الخريجي، والعديد من الأعمال الترفيهية والكوميدية الأخرى، وكلها مضامين جديدة على الشاشة السعودية.

كما تعرض القناة برامج دينية، وفي مقدمتها برنامج فضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس، ويتناول الأخلاق الرمضانية، وآخر لفضيلة الشيخ صالح المغامسي تحت عنوان “مع القرآن”، وكذلك برنامج “منارات” الذي يقدمه أحمد الرماح ويشمل تقارير ميدانية مصورة وحية عن 30 مسجدًا من أشهر المساجد التاريخية حول العالم.