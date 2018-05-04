منتجو الدراما المصرية يطرقون أبواب الخليج

مازال القرار الصادر من غرفة صناعة الإعلام في مصر، الخاص بتحديد سعر شراء المسلسل الدرامي، بألا يتجاوز مبلغ 72 مليون جنيه يشكل صدمة لدى منتجي الدراما في مصر، حيث ترتفع ميزانيات الإنتاج بشكل كبير، وهذا الرقم المحدد للشراء يضع هذه الشركات في مأزق ويمنح شبح الخسائر فرصة قوية لحصارها.

وتفاديًا لشبح الخسائر ورغبة في تحقيق المكاسب، لجأت بعض شركات الإنتاج إلى تسويق أعمالها في الخليج، وفي رمضان المقبل سوف يكون هناك عدد كبير من الأعمال الدرامية المصرية على قنوات خليجية، حيث بات الخليج سوقًا قوية يمكن الرهان عليه.

ومن أبرز الأعمال المصرية التي يعرضها التلفزيون السعودي مسلسل “اختفاء” بطولة نيللي كريم وهشام سليم، و”عوالم خفية” بطولة عادل إمام، و”لدينا أقوال أخرى” بطولة يسرا، و”بالحجم العائلي” للنجم يحيى الفخراني.

كما تعرض قناة دبي أعمالًا درامية مصرية، منها مسلسلات “نسر الصعيد” بطولة محمد رمضان و”ضد مجهول” للنجمة غادة عبد الرازق، و”ليالي أوجيني” بطولة ظافر العابدين، و”عزمي وأشجان” بطولة حسن الرداد وإيمى سمير غانم.

وعن زحف الدراما المصرية إلى الفضائيات الخليجية تحدث المنتج صفوت غطاس، قائلًا: “بصراحة شديدة أرى أن ما يحدث ظاهرة صحية، فقد ابتعد الخليج عن الدراما المصرية، ولجأ إلى التركية والهندية بسبب انخفاض سعرها، وأمام تحديد سعر شراء الأعمال الدرامية في مصر راح منتجو الدراما المصرية يبحثون عن أسواق جديدة في الخليج، و قرروا الابتعاد عن العرض الحصري، وهذا أمر جيد وإيجابي ويمثل عودة قوية للدراما المصرية”.

وقال المنتج مدحت العدل لإرم نيوز: “كانت هناك العديد من المخاوف من قرار تحديد سعر الشراء للعمل الدرامي داخل مصر، وتوقع الخبراء أن هذا الأمر سوف يؤثر على جودة الأعمال الدرامية، ولكن ما حدث العكس، فقد اتقن صناع الدراما أعمالهم وبحثوا عن أسواق تعوض الخسائر الناجمة عن العرض الأول، وكانت فضائيات الخليج بوابة لعبور الأزمة”.

وتابع: “أرى أن عودة الدراما المصرية بقوة إلى الخليج أمر جيد، وسوف تحل الأعمال المصرية مكان الأعمال الهندية والتركية، التي احتلت الفضائيات العربية، رغم تواضع إمكانياتها وفقر مستواها”.