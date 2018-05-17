بالصور.. “روبوت” يستأصل ورمًا من مريء رجل في بريطانيا

يشهد مجال الجراحة من خلال “الروبوت“، تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، حيث تجري الروبوتات العديد من الجراحات للمرة الأولى.

وأصبح رجل الأعمال البريطاني نيل جونز البالغ 56 عامًا، أول شخص في بريطانيا يخضع لجراحة استئصال ورم من المريء بواسطة الروبوت.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عانى نيل من سرطان عدواني في المريء، تطلب استئصال جزء من العضلات بين حلقه والمعدة.

ومع ذلك، تمكن الروبوت من إجراء جراحة مجهرية بأذرعه الصغيرة في مستشفى “رويال بريستون” في لانكشاير، وأزال ورمًا حجمه 7 سم من صدره بسهولة.

وبعد الجراحة، أمضى جونز قرابة أسبوعين في المستشفى، أحدهما في العناية المركزة، لكنه استعاد عافيته بالكامل منذ ذلك الحين.

ويتميز الروبوت الذي تبلغ تكلفته 1.25 مليون جنيه إسترليني، والمعروف باسم “دا فينشي”، بخمسة أذرع تشبه الأخطبوط تنتهي بأدوات صغيرة يمكنها الانحناء والدوران 360 درجة، والتي منحت الروبوت قدرة أكبر من المناورة خلال الجراحة التي استغرقت 8 ساعات، والتي مكنته من الوصول إلى أجزاء من الجسم يصعب للأيدي البشرية الوصول إليها.

وسبق وأشاد الجراحون بقدرة الروبوتات على تسريع فترة التعافي، فضلاً عن التسبب في آثار جانبية أقل عن طريق إزالة أجزاء صغيرة من الأنسجة السرطانية دون إجراء شق كبير في الجسم.

ومن المتوقع أن ينتشر الروبوت الذي يستخدم أيضًا في مستشفى “رويال مارسدن”، عبر مستشفيات أخرى في بريطانيا.