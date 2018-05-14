جولة داخل أول بنك في العالم تديره روبوتات (صور و فيديو)

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرًا عن أحد فروع بنك التعمير الصيني في مدينة شنغهاي، حيث يتولى الإنسان الآلي مسؤولية الإدارة بالكامل دون أي مساعدة بشرية.

ووفق الصحيفة، تستقبل الموظفة الآلية “شياو لونغ” العملاء بعبارة: “مرحبًا بك في بنك التعمير الصيني”، ثم تسألهم عن الخدمات التي يمكنها تقديمها لهم قبل فحص بطاقاتهم المصرفية وحساباتهم بفضل لوحة PIN، فضلاً عن قدرتها على الإجابة على الأسئلة الأساسية.

وبعد المحادثة السريعة مع “لونغ”، يمر العملاء عبر بوابات إليكترونية؛ لمسح وجوههم وفحص بطاقات الهوية حتى تتمكن البوابات من التعرف على الوجوه في الزيارات المستقبلية وتُفتح تلقائيًا بعد استدعاء معلومات العملاء.

وفي الداخل، تساعد آلات الصراف الآلي في خدمات مثل: فتح الحساب، وتحويل الأموال، وصرف العملات الأجنبية، في حين ينتظر موظف آلي آخر وراء الحواجز.

وأبرزت الصحيفة وجود غرفة واقع افتراضي واتصال عبر الفيديو حال احتاج العملاء إلى التحدث مع البشر، بجانب وجود عدد مذهل من الكاميرات الأمنية؛ إذ تراقب 8 كاميرات مدخل البنك وحده، وإذا حاول أحد العملاء العبث بإحدى الكاميرات أو أطال الانتظار دون سبب، تستدعي الكاميرات حارس أمن مختبئ بعيدًا عن الأنظار.

ونوهت الصحيفة إلى أن هذا الفرع لا يتردد عليه عدد كبير من العملاء، وذلك لتفضيل العملاء إنجاز معظم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت؛ تجنبًا للوقوف في طوابير طويلة.

يُذكر أن الروبوتات دخلت في العديد من جوانب الحياة اليومية في المدن الصينية، حيث انتشرت بشكل ملحوظ في محطات القطار لأغراض أمنية، وفي المطاعم.