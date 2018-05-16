منها الحوت الأزرق.. الإمارات تحجب مواقع ألعاب مثيرة للجدل

حجبت الإمارات، اليوم الأربعاء، مواقع بعض الألعاب الإلكترونية على شبكة الإنترنت، تسببت في إثارة الجدل والريبة خلال الفترة الماضية، بعدما أدت إلى وقوع العديد من الحوادث والجرائم.

وأصدر النائب العام في الإمارات حمد سيف الشامسي قرارًا بحجب مواقع بعض الألعاب الإلكترونية ومنها ألعاب “رويلوكس” و”صديقتي كايلا” و”الحوت الأزرق” و”سحابة الحيوانات الأليفة” و”مريم”.

وجاء القرار بعد تلقي النائب العام معلومات أمر بمناسبتها بالتحري عن تلك الألعاب والمواقع التي تبثها وطبيعتها وثبت من تلك الإجراءات أن هذه الألعاب تستهدف المجتمع لاسيما شريحة صغار الشباب ومن خلالها يتم اختراق بياناتهم الشخصية وتفاصيل حياتهم وعائلاتهم وتدفعهم إلى سلوكيات وأفعال غريبة وشاذة وتهدد حياتهم بدرجة عالية الخطورة بعد السيطرة عليهم فكريًا مما يعد ظاهرة تهدد المصلحة العامة وتعود بالضرر على المجتمع في الحال والمآل.

وكلف النائب العام هيئة تنظيم الاتصالات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار الحجب بالتنسيق مع شركات الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

مشددًا على منع إزالة الحجب عن أي من تلك المواقع إلا بناء على تقارير مسببة تعرض عليه شخصيًا .. كما كلف مكتب التحقيقات الاتحادي بمواصلة التحري حول المواقع والألعاب الإلكترونية المشتبه فيها وإخطاره فورًا بما تنتهي إليه التحريات.