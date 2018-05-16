كيف خدع رامز جلال ضيوفه في رمضان هذا العام؟ (فيديو)

استغل الفنان المصري رامز جلال، مقدم برنامج المقالب “رامز تحت الصفر”، والذي يعرض خلال شهر رمضان هذا العام، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، الأرجنتيني هيكتور كوبر، للإيقاع بضحاياه من نجوم الفن والرياضة في المقلب الجديد.

وأظهر البرومو الدعائي للبرنامج رامز جلال متنكرًا في ملامح كوبر، مع تواجد العديد من نجوم الفن والرياضة، وبينهم حسام البدري المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الزمالك المعار للدوري السعودي، بالإضافة للعديد من نجوم الفن مثل غادة عبدالرازق وهنا الزاهد.

وبدأ رامز جلال البرومو بقوله: “اتهاجمت كتير، واتقال عليا مجنون، قلت لنفسي مش جايز يكون العيب فيّا فعلًا، علشان كده كان لازم حد يقود أوركسترا الشر بدالي، ملقتش حد قدامي أفضل من الكوتش لكن للأسف ياريتني ما جبته”.

“رامز تحت الصفر” هو الاسم الذي تم اختياره لبرنامج رامز الجديد، والذي تم تصويره في روسيا، حيث استغل فكرة إقامة كأس العالم هناك ليقوم باستدراج الضيوف وسط ثلوج روسيا ويخرج عليهم كأنه دب قطبي.