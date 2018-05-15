بالفيديو.. مراهق سعودي يقفز أمام شاحنة مسرعة

أقدم مراهق سعودي على تصرف متهور كاد أن يفقده حياته في غمضة عين تحت عجلات شاحنة مسرعة، سعيًا منه لتحقيق انتشار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واصطحب الشاب رفيقًا له إلى إحدى الطرق السريعة في المملكة، طالبًا منه أن يقوم بتصويره وهو يرقص أعلى سيارة متوقفة على جانب الطريق، ثم قام فجأة بإلقاء نفسه بشكل متهور أمام شاحنة مسرعة، لمحاولة التفاخر أمام زملائه والتعبير عن شجاعته.

وعلى الفور أطلق قائد الشاحنة البوق لتنبيه المراهق، وفي اللحظة الأخيرة تمكن من مفاداة دهسه، فيما قفز الشاب من أمامه في اللحظة ذاتها، لينجو بحياته.

وانتقد ناشطون سلوك الشاب المتهور، مطالبين بضرورة التوصل إليه، ومعاقبته لتعريض نفسه والآخرين وقائد الشاحنة ومرتادي الطريق للخطر.