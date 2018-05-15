حفل اختلاط ورقص بمستشفى حكومي في السعودية (فيديو)

وثَّقت عدة مقاطع فيديو حفلًا راقصًا اشترك فيه عدد من موظفي وموظفات مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز الحكومي في الرياض.

وقامت ممرضات بالرقص وهن يرتدين الزيَّ الرسمي للمستشفى، بحسب فيديو نشره موقع “عاجل” السعودي، فيما ظهر خلفهن شعار واسم المستشفى، خلال احتفال بفعالية أسبوع التمريض 2018.

مستشفى الامير محمد بن عبدالعزيز بالرياض ????????????

ماهذا الفساد وهذا الاستعراض داخل القاعه وماخفي كان اعظم

هل هذي هي رؤية 2030 ام ماذا ياادارة المستشفي ????؟؟؟؟؟؟؟؟ pic.twitter.com/VRze7YistO — amori (@maysan012) May 15, 2018

وظهرت مشاهد استعراض ممرضات بالزيّ الرسمي، فيما قدّم رجال آخرون نفس الفاصل على خشبة المسرح، وسط انتقادات المغردين.

وعلّق مدير العلاقات العامة والإعلام، والمتحدث الرسمي لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، فلاج الشمري، بالقول إن المستشفى أقام حفلًا يوم الخميس بمناسبة يوم التمريض العالمي، إلا أنّ الموظفين والموظفات عادوا ونظّموا حفلًا خارج المستشفى يوم الجمعة الماضي.

وأضاف الشمري أنه لا علاقة للمستشفى بمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نافيًا أن تكون أحداث هذه الحفلة وقعت داخل مبنى المستشفى، أو أي مرافق أخرى تابعة له.

@tfrabiah معالي الوزير هل يقبل هذا الوضع في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز. هل يسمح النظام بهذا. هل هذا فعلا احتفال بأسبوع التمريض. نتمنى وقفة من معاليكم لتصحيح الوضع. pic.twitter.com/UoIZbi10qM — Assem (@maneaassem) May 15, 2018