حفل اختلاط ورقص بمستشفى حكومي في السعودية (فيديو)

حفل اختلاط ورقص بمستشفى حكومي في السعودية (فيديو)

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

وثَّقت عدة مقاطع فيديو حفلًا راقصًا اشترك فيه عدد من موظفي وموظفات مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز الحكومي في الرياض.

وقامت ممرضات بالرقص وهن يرتدين الزيَّ الرسمي للمستشفى، بحسب فيديو نشره موقع “عاجل” السعودي، فيما ظهر خلفهن شعار واسم المستشفى، خلال احتفال بفعالية أسبوع التمريض 2018.

وظهرت مشاهد استعراض ممرضات بالزيّ الرسمي، فيما قدّم رجال آخرون نفس الفاصل على خشبة المسرح، وسط انتقادات المغردين.

وعلّق مدير العلاقات العامة والإعلام، والمتحدث الرسمي لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، فلاج الشمري، بالقول إن المستشفى أقام حفلًا يوم الخميس بمناسبة يوم التمريض العالمي، إلا أنّ الموظفين والموظفات عادوا ونظّموا حفلًا خارج المستشفى يوم الجمعة الماضي.

وأضاف الشمري أنه لا علاقة للمستشفى بمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، نافيًا أن تكون أحداث هذه الحفلة وقعت داخل مبنى المستشفى، أو أي مرافق أخرى تابعة له.

 

 

 

 

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