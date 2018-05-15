تغريم الكويتية هنادي الكندري بسبب فيديو رجل الشرطة

قضت محكمة الجنح في الكويت، اليوم الثلاثاء، بتغريم الفنانة هنادي الكندري، 500 دينار كويتي (أي نحو 1600 دولار)، بتهمة نشر مقطع فيديو فيه إساءة لرجل شرطة وإهانة موظف عام.

وقال المحامي بشار النصار، وكيل الشرطي، في مقطع فيديوعبر حسابه في “تويتر”: إن “الحق يعلو ولا يعلى عليه ولا أحد فوق القانون مهما بلغت شهرته، فمصيره أن يكون عبرة لكل من تسوِل له نفسه التطاول على رجال الشرطة حتى بالقول”.

وأضاف النصار أنه “بعد تغريم الكندري وإحالة الدعوى المدنية، سنكمل المسيرة لأخذ حق الشرطي حتى أمام المحاكم الجزائية وبعد ذلك المحاكم المدنية، ولن نسمح لأحد بالإساءة لرجال الشرطة”.

وكان مقطع فيديو قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر 2017، أظهر الفنانة الكندري وهي تجلس في سيارة زوجها خلال بث مباشر، حيث دار حديث بينها وبين رجل شرطة حول مخالفة وقوف السيارة في مكان مخصص لذوي الإعاقة، لتتولى بنفسها قيادة السيارة، معبرةً عن “استيائها من أسلوب الشرطي”.