بالفيديو.. هنادي الكندري تتوعد سيدة: “رح تدفعين الثمن ورح ارفع عليك قضية”

توعدت الفنانة الكويتية هنادي الكندري إحدى السيدات بأنها ستقوم برفع دعوى قضائية ضدها، متهمة إياها بتشويه سمعتها بأكاذيب وادعاءات، وتركيب عدة مقاطع من مسلسلات لها بغرض البحث عن الشهرة، وبهدف عمل دعاية لأحد أطباء التجميل، بعد أن نشرت السيدة عبر صفحاتها في مواقع التواصل أن الفنانة الكويتية أجرت عمليات تجميل بجسمها غيّرت من شكلها تمامًا.

وعلّقت الكندري، غاضبةً، وموضحة حقيقة الواقعة: “أنا أسكت عن كل شي وأطوف كل شي والتعليقات والإشاعات، أجي أقول بما إني اليوم فنانة أنا معرضة لهذي الأمور، بس ينزلي فيديو وأنا قاعده أأدي دوري وقاعدة أقوم بشغلي بكل احترام وبكل أدب، ومافي أي عمل أو أي شخصية أنا قدمتها حق الناس فيها قلة أدب أو فيها كلام ما يليق بالبنت الكويتية أو الخليجية بصورة عامة، ماخذا مقاطع من مسلسلاتي ومركبتهم على بعض ومنزلتهم عحسابها، شغالة هنادي كندري مسوية عمليات تجميل بجسمها اش رايكم بعمليات التجميل؟ وحاطه صورة ما يصير إنها تحطها؟ طبعًا البنت المحترمة البنت التعرف الأصول، البنت اللي نقالها بنت بيوت، من ناحية القانون أنا رح أرفع قضية، بس فيه كلام بس لازم أنا أقوله”.

وتابعت منفعلة: “هذا السوشال ميديا اللي جننكم اللي تبون تنزلون أي شي عشان الفولورز، اللي تبون اتحطون أي شي عشان ترفعون قضايا، وعندكم هذي الفنانة، من وراهم خمسة دنانير، قمتم تجنون بسبة الفلوس، الفلوس قاعدة تعمي عيونكم، كل واحدة فيكم فاتحة حساب، اتطق بفلانة واتطق بشرف علانة عشان الفولورز، قليلي شو اللي رح يفيدك الفولورز؟ بس صدقيني جوزي وإخواني وأبوي كلهم قايمين عليك، والاتصالات شغالة من الحين، والمباحث رح يطلعونك يعني رح يطلعونك، قدام الناس، ومتل ما طعنتي فيني واتهمتيني اتهام باطل، وعشان إعلان حق دكتورج، رح تدفعين الثمن، والله العظيم رح تدفعين الثمن، لا مو بس أنا، أنت جيتي صوب جوزي وصوب أبوي وصوب إخواني، يعني وايد تجاوز الموضوع الإعلانات”.

وأكدت هنادي أن السيدة المعنية قامت لاحقًا بمسح مقاطع الفيديو التي أساءت لها فيها، مبينة أنها وثّقت المقاطع رغم قيام السيدة بحذفها.

كما نشرت لاحقًا مقاطع من محادثة بينها وبين المعنية، لتبين حقيقة كلامها.

وتستعد هنادي الكندري لدراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل “التاسع من فبراير”.