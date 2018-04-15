الفنان بيومي فؤاد يكشف سبب عدم مشاركته في مسلسلات رمضان (فيديو)

كشف الفنان المصري بيومي فؤاد، سبب عدم مشاركته في أي من مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل، موضحًا أن ذلك يعود إلى أنه يريد “الهرب من الضرائب”.

وقال بيومي في تصريحات تلفزيونية، إن “الضرائب اقتنعت بأني أشارك في جميع الأعمال، بالتالي أتقاضى مبالغ كبيرة، أنا اتطحنت وبتوع الضرائب فتحوا النار عليا من 2005 وحتى هذا العام”.

وأضاف: “ما حدث أن أحد المسلسلات التي أشارك فيها كان من المفترض أن تعرض هذه الأيام، لكن تم تأجيله لرمضان، فاتخذت قرارًا بالمشاركة في بعض أعمال رمضان ما دام لي مسلسل سيعرض بالفعل في رمضان”.

وعن طبيعة أعماله في رمضان، ذكر فؤاد أنه سيشارك في مسلسل “ربع رومي” كضيف شرف، ومشهد آخر مع الزعيم عادل إمام في مسلسله الجديد، وفي مسلسل “الوصية” يظهر كضيف شرف.

ويقوم ببطولة مسلسل “ربع رومي” الممثل الشاب مصطفى خاطر، ويخرجه معتز التوني، بينما يشارك عادل إمام في رمضان المقبل بمسلسل “عوالم خفية”، ويشارك به فتحي عبدالوهاب وصلاح عبدالله وبشرى وأحمد وفيق، ومي سليم.

أما مسلسل “الوصية”، فكتب له السيناريو والحوار أيمن وتار ومصطفى حلمي، ويخرجه خالد الحلفاوي، ويلعب بطولته أكرم حسني وأحمد أمين وريم مصطفى.