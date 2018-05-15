تحري هلال رمضان مستمر في السعودية.. وتوقعات بصعوبة رؤيته الليلة (فيديو وصور)

بدأت السعودية، اليوم الثلاثاء، بتحري هلال شهر رمضان المبارك في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بمنطقة حوطة سدير التابعة للعاصمة الرياض، بناءً على دعوة من المحكمة العليا، وسط توقعات بصعوبة رؤية الهلال الليلة.

وطلبت المحكمة العليا من كل مواطن يرى هلال شهر رمضان بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها.

وقالت مصادر إعلامية سعودية إن رؤية الهلال تعذرت في كل من سدير وتمير وشقراء والقصيم، لكن الترائي لا يزال قائمًا في الطائف وجنوب المملكة.

صعوبة رؤية الهلال

وأشارت توقعات مدير المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، عبدالله بن محمد الخضيري، إلى صعوبة رؤية هلال شهر رمضان الليلة.

</span>

وقال الخضيري، وهو أشهر راصد في السعودية، إنه “ربما تصعب رؤية هلال رمضان الليلة”، مؤكدًا أن المحكمة العليا هي صاحبة الاختصاص في تحديد دخول الشهر الفضيل أو تمامه، وليس لأي جهة غيرها حق فيه.

وأعلن عدد من الدول التي تعتمد على التقدير الفلكي في حلول الشهر الفضيل، بعد غدٍ الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك، وهي: ماليزيا، أندونيسيا، سلطنة بروناي، سنغافورة، أستراليا، سلطنة عُمان.