فندق “روزوود أبوظبي” يستعد لاستقبال شهر رمضان بعروض خاصة

أعلنت إدارة فندق “روزوود” أبوظبي عن استعداد الفندق لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال جملة من العروض التي تنسجم مع أهمية الشهر الكريم، حيث تستقبل الخيمة الرمضانية في تراس مطعم سمبوسك اللبناني الذي يطل على البحر، الضيوف على مائدة الإفطار والسحور طيلة الشهر الكريم بداية من موعد الإفطار ولغاية الساعة 3 صباحًا، إلى جانب تخصيص مساحات خاصة في المطعم لحجوزات الشركات والمجموعات.

هذا وتبعًا للشيف التنفيذي عماد زلوم، رئيس طهاة المطبخ العربي في فندق روزوود أبوظبي، من المتوقع أن يستقبل مطعم سمبوسك في الفندق يوميًا 320 شخصًا على مائدتي الإفطار والسحور وسط أجواء رمضانية تناسب العائلات، ومع إطلالة جذابة على الشاطىء البحري برفقة عزف الموسيقى الشرقية الحية على العود والكمان، ويقدم سمبوسك إفطار البوفيه المفتوح للصائمين من خلال ثلاث محطات للطهي المباشر، والذي يحفل بالمقبلات بداية من أطباق الفتوش والسلطات والروكا والتبولة، إلى جانب أطباق الفتة بالدجاج واللحمة والخضار، وأطباق الصاج والمناقيش فضلًا عن 48 صنفًا من المقبلات العربية والغربية، إلى جانب أصناف المازة الساخنة مثل الكبة المقلية والفطاير بأنواعها، و16 طبقًا رئيسيًا وعلى رأسها طبق القوزي المكون من لحم الخاروف والأرز الشرقي، كما يقدم المطعم خلال شهر رمضان 22 نوعًا من الحلويات العربية والغربية، مثل البقلاوة والقطايف والشعيبيات وحلاوة الجبن والفستق والكنافة النابلسية، والكنافة الناعمة والمفروكة بالفستق الحلبي، إلى جانب طبق عيش السرايا والمعمول والمد بالقشطة والعوامات، كما يقدم سمبوسك مشروبات رمضان التي تشمل على الجلاب والتمر هندي والقمر الدين واللبن، وكل ذلك بتكلفة 206 دراهم إماراتية للفرد لوجبة الإفطار، و132 درهمًا إماراتيًا للفرد لوجبة السحور.

وحول استعداد طاقم العمل لاستقبال الشهر الكريم، قال الشيف عماد:” نحن نحرص على تقديم الأفضل لضيوفنا دومًا وخاصة خلال الشهر الكريم، وبالتالي نبدأ تجهيز خطة العمل للشهر الكريم قبل ثلاثة أشهر، وأنا أحرص على أن أكون جنبًا إلى جنب مع فريق طهاة المطعم المكون من 28 طاهيًا، في سعينا جميعًا لضمان تقديم الخدمة المطلوبة”.

وسيطلق فندق “روزوود” أبوظبي بداية من أول أيام عيد الفطر، خيمة خاصة يستوحى تصميمها من ملعب كرة القدم لاستمتاع الضيوف بمشاهدة مباريات كأس العالم، وسوف تتضمن شاشتي عرض عملاقتين وتعليقًا مباشرًا وطاولة “فووسبال” والعديد من النشاطات الترفيهية لجميع الأعمار والفئات، وذلك لغاية الخامس عشر من شهر يوليو 2018 من الساعة الـ4:00 مساءً وحتى منتصف الليل.