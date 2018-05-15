ترامب: ميلانيا “في حالة جيدة”

المصدر: أ ف ب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن زوجته ميلانيا “في حال جيدة”، عقب إجرائها جراحة ناجحة في الكلية، مؤكدًا أنها ستغادر المستشفى خلال أيام.

وخضعت السيدة الأولى ميلانيا ترامب، صباح الإثنين، لعملية جراحية؛ بسبب ما وصفه المساعدون بأنه مشكلة “حميدة” في الكلى.

وكتب ترامب: “السيدة الأولى الرائعة بحالة جيدة، وستغادر المستشفى خلال يومين أو ثلاثة أيام، نوجه إليكم شكرًا جزيلاً على كل هذا الحب والدعم”.

وخضعت عارضة الأزياء السلوفينية، سابقًا، البالغة من العمر 48 عامًا، لعملية لوقف تدفق الدم إلى ورم في الكلى، بحسب مديرة الاتصالات في مكتبها ستيفاني غريشام.

ومن المعتاد أن يرقد من يخضع لهذه العملية ليلة واحدة في المستشفى بعد العملية.