إيران تعتقل فنانًا وزوجته أثناء دخولهما الملعب لمشاهدة مباراة برسبوليس والجزيرة الإماراتي

اعتقل الأمن الإيراني، أمس الاثنين، الممثل البارز محسن إفشاني وزوجته، أثناء محاولة دخولهما مدرجات ملعب آزاي (الحرية) وسط طهران، لمشاهدة مباراة نادي برسبوليس الإيراني والجزيرة الإماراتي ضمن مباريات دوري أبطال آسيا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رياضية محلية اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء “فارس نيوز”، أن “قوات الشرطة في بوابات ملعب آزادي بطهران اعتقلت الممثل البارز محسن إفشاني وزوجته سويل تياني، أثناء محاولة دخولهما مدرجات الملعب، لمشاهدة مباراة نادي برسبوليس والجزيرة”.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الشرطة قوله إن “سويل تياني كانت قد وضعت أيضًا لحية وشنبًا مستعارين وترتدي زيًا رجاليًا أثناء دخولها الملعب وتم التعرف عليها من قبل رجال الشرطة”.

وتأهل نادي برسبوليس الإيراني إلى دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه على الجزيرة الإماراتي 2-1 في مباراة الإياب بدور الـ 16.

ويمنع النظام الإيراني منذ عام 1979 النساء من دخول مدرجات الملاعب بذريعة منع الاختلاط بين الشباب والفتيات، وبين الحين والآخر تحاول الفتيات تحدي السلطة وتدخل ملاعب كرة القدم عبر تغيير ملامح وجوههن.