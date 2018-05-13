احتجاجات في الأحواز وإضراب في طهران ضد سياسات النظام

شهدت مدينة الأحواز ذات الغالبية العربية جنوب إيران، أمس السبت، وقفة لمزارعي الأرز احتجاجاً على تقاعس الحكومة عن توفير المياه للمزارعين، بحسب ما ذكرت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات في إيران.

وقالت القناة إن “المئات من المزارعين العرب بمدينة الأحواز نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة خوزستان للاحتجاج على تقاعس الحكومة ووزارتي الزراعة والموارد المائية عن توفير المياه لمزارعين محصول الأرز”.

وقال المتظاهرون وهم يرفعون شعارات ضد الحكومة “إننا لم نطلب منها الوظائف، إنما نطلب توفير المياه من أجل محاصيلنا الزراعية”.

وفي العاصمة طهران، شهد العديد من الأسواق والمراكز التجارية إضرابًا عن العمل وتعطيلًا لمحلات تجارية تضامنًا مع زملائهم في مركز “بلاسكو” التجاري الذي انهار بشكل كامل في حريق وقع يوم الـ19 من يناير/ كانون الثاني 2017.

ووعدت حكومة الرئيس حسن روحاني بتعويض أصحاب المحلات التجارية خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

وأفادت القناة بأن أكبر المحلات والمجمعات التجارية التي أغلقت أبوابها “مجمع إسطنبول”، “وشارع فردوسي” المعروف بشارع المال في طهران، الذي يعد من أهم نقاط بيع العملات الصعبة.