وفاة أشهر مخرج إذاعي في مصر بعد صراع مع المرض

توفى، اليوم الاثنين، المخرج الإذاعي الشهير في مصر حسني غنيم، بمستشفى القصر العيني وسط القاهرة بعد صراع طويل مع المرض.

ونعى اتحاد الإعلاميين العرب، المخرج الإذاعي حسني غنيم، معربًا عن حزنه لوفاة “أحد أهم رموز الإخراج الإذاعي في مصر والوطن العربي”.

ويعد غنيم واحدًا من مشاهير العمل الإذاعي في مصر؛ كونه صاحب أنموذج إخراجي فريد من نوعه بدأ في إذاعة الشرق الأوسط، وتناقله عدد من الإذاعات الأخرى مثل: صوت العرب، و”القرآن الكريم”.

وعمل المخرج الراحل مع عدد من أشهر المذيعين والمذيعات العرب في مقدمتهم الإذاعية إيناس جوهر والتي قدم معها العديد من البرامج أبرزها برنامج “تسالي”.