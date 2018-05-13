ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالأعضاء البشرية في مصر

أحالت الجهات الأمنية في مصر، اليوم الأحد، تشكيلًا عصابيًا مكونًا من 4 أشخاص، متخصصًا في عمليات اتجار بالأعضاء البشرية، إلى النيابة العامة؛ تمهيدًا لمحاكمتهم.

وألقت الجهات الأمنية القبض على زعيم العصابة خلال محاولته الهرب بإحدى مناطق محافظة الجيزة، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين تمكنت من القبض عليهم في وقت سابق.

وكشفت التحقيقات الأولية بالقضية، أن التشكيل العصابي توسطوا في إجراء 100 عملية زراعة أعضاء، من خلال استقطاب المُتبرعين مقابل مبالغ مالية، ليتم بعد ذلك إجراء العمليات لهم في عيادات غير رسمية.

وبيّنت التحقيقات أن الشرطة عثرت في الشقة المخصصة لاتفاقات زراعة الأعضاء، على أكثر من 100 ملف طبي شامل؛ لإجراء عمليات جديدة لزراعة أعضاء، وكذلك مستندات تحوي أسماء وبيانات مجموعة من الأطباء والوسطاء والسماسرة وبائعي أعضاء الكلى.

ولفتت إلى أن هناك تسعيرة موحدة تم وضعها للراغبين في بيع أعضائهم البشرية، حيث تم تحديد سعر بيع الكلية بـ80 ألف جنيه، وجزء من الكبد بـ100 ألف جنيه.