ارتفاع مستحقات “دانة غاز” الإماراتية على مصر إلى 234 مليون دولار

أعلنت شركة “دانة غاز” الإماراتية، أن مستحقاتها على الحكومة المصرية ارتفعت إلى 858 مليون درهم (234 مليون دولار) في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأضافت الشركة الإماراتية في بيان، الاثنين، أن إنفاقها الرأسمالي في مصر سيبقى محدودًا خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، ما لم يتم استلام دفعة كبيرة من المستحقات.

وتقول وزارة البترول المصرية، إنها ستسدد دفعة جديدة من المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية خلال يونيو/ حزيران المقبل، بقيمة 200 مليون دولار، بحسب تقارير صحافية.

وكانت مستحقات “دانة غاز” على مصر تقدر بنحو 228 مليون دولار، في نهاية العام الماضي.

وتابعت دانة غاز: “سنواصل العمل وفق نهج يهدف إلى الموازنة بين استثماراتنا في مصر وتحصيل المستحقات، وذلك في ضوء تراجع وتيرة التحصيل بشكل أكبر من المتوقع”.