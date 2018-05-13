ارتفاع تحويلات العمالة المصرية في الخارج بنسبة 11.6%

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن زيادة إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 11.6% خلال شباط/ فبراير الماضي.

وأوضح البنك المركزي في بيان له، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 2.0 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر شباط/فبراير من العام 2017.

ولفت إلى أن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج “يعكس ثقتهم في التعامل مع الجهاز المصرفي كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري”.

وتساعد تحويلات المصريين في الخارج على ارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي منذ أن توصلت مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته 3 سنوات في مسعى لجذب رأس المال الأجنبي مرة أخرى.

وكان لدى مصر احتياطي بنحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/ فبراير العام 2011، التي أعقبتها فترة من الاضطرابات السياسية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2016، تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار، وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، ما تسبب بعودة السيولة الدولارية التي كانت تستحوذ عليها السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي.