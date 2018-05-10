الذهب يرتفع مع توقف صعود الدولار واحتدام التوترات الجيوسياسية‎

ارتفع الذهب اليوم الخميس مع توقف الدولار لالتقاط الأنفاس مستقرًا قرب ذروته للعام 2018، بينما يركز المستثمرون على بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق اليوم والتوترات المحتدمة بين الولايات المتحدة وإيران.

ونزل الدولار قليلًا عن ذروته في أربعة أشهر ونصف الشهر التي سجلها مع استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية قرب مستوى 3% المهم نفسيًا. والدولار القوي يرفع تكلفة الذهب المسعر به للمستثمرين غير الأمريكيين.

وبحلول الساعة الـ 0959 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.2% إلى 1315.28 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 0.2% أيضًا إلى 1315.50 دولار.

وزادت الفضة 0.6% في المعاملات الفورية إلى 16.59 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوعين عند 16.62 دولار خلال الجلسة السابقة.

وصعد البلاتين 0.9% إلى 918.20 دولار في حين زاد البلاديوم 0.1% ليسجل 975.72 دولار للأوقية.