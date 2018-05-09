صراع الحذاء الذهبي.. ميسي يوسع الفارق مع محمد صلاح

استغل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، تعطل ماكينة الدولي المصري محمد صلاح، التهديفية مع ليفربول، ليوسع الفارق في الصدارة بعد هدفه في فياريال، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء يوم الأحد، ليرفع رصيده التهديفي إلى 34 هدفًا في الليغا الإسبانية.

وتسبب هدف ميسي، في اشتعال الصراع على صدارة هدافي الدوريات الخمسة الكبرى لصالح نجم برشلونة، وذلك على حساب صلاح، هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 31 هدفًا، ليصبح الفارق بينهما ثلاثة أهداف في سباق الفوز بالحذاء الذهبي الأوروبي.

وفشل صاحب الـ25 عامًا في التسجيل خلال مباراة ليفربول مع تشيلسي، أمس، وذلك للمواجهة الثانية على التوالي، بعدما فشل في إحراز أهداف خلال مواجهة ستوك سيتي، الأسبوع الماضي.

وأصبح لاعب البلوغرانا بعيدًا في صدارة الهدافين بفارق هدفين عن صلاح، بينما يحل روبيرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، في المرتبة الثالثة بعدما سجل 29 هدفًا مع الفريق البافاري، شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو لم يشارك مع فريقه هذا الأسبوع؛ بسبب الإصابة، لكنه يحتل المركز الثالث بـ58 نقطة (29 هدفًا) رفقة رصيد ليفاندوفسكي.

أما المركز الخامس فيحتله هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 28 هدفًا، برفقة كل من إدينسون كافاني هداف باريس سان جيرمان الذي هز شباك أميان ليرفع رصيده إلى 28 هدفًا و56 نقطة، ومارو إيكاردي مهاجم إنتر صاحب الرصيد نفسه.

ويليهم كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد برصيد 25 هدفًا و50 نقطة.

أما لويس سواريز نجم برشلونة وجوناس مهاجم بنفيكا فيحتلان المركز التاسع بأهدافهما الـ24 (48 نقطة).