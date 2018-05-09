وزير الخارجية البريطاني يبحث مع نصر الحريري مستقبل سوريا

التقى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستر بيرت، الأربعاء، برئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، في العاصمة لندن، وبحثوا الأزمة السورية.

وقال بيان صادر عن الخارجية البريطانية، الأربعاء، إن اللقاء تناول مستقبل سوريا، ودور لندن في تأمين مستقبل مستقر وسلمي من أجل الشعب السوري.

ونقل البيان عن جونسون قوله، إن “الزيارة (لم يذكر البيان تفاصيل عن مدتها) كانت فرصة للعمل على وقف آلام الشعب السوري المتواصلة منذ 7 سنوات”.

وأفاد بوجود جهود مشتركة تبذلها بريطانيا مع المعارضة السورية “من أجل إنهاء المآسي الإنسانية (في المنطقة)”.

وأضاف أن “استمرار النظام السوري في هجماته الوحشية بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية، ورفضه المشاركة في المفاوضات، يصعّب التوصل إلى حل سياسي للأزمة”.

وأشار جونسون إلى أن المعارضة السورية والحريري جددوا استعدادهم لخوض مفاوضات مباشرة مع النظام وروسيا، دون شروط مسبقة.

واعتبر جونسون أن بلاده تأتي في صدارة الدول المقدمة للمساعدات الإنسانية في سوريا.

وأوضح أن حجم المساعدات التي قدّمتها بريطانيا في سوريا منذ 2011 بلغ 2.71 مليار جنيه إسترليني (حوالي 3.65 مليار دولار).