وعد السعودية تكشف سر حزنها من محمد عبده (فيديو)

كشفت الفنانة السعودية وعد عن سر غضبها وعتبها على مواطنها الفنان محمد عبده، موضحة أنه يدعم كل الفنانات في حين يواصل تجاهلها رغم أنها فنانة سعودية تطلب دعمه.

وأضافت وعد في تصريحات تلفزيونية أنها كررت طلبها منه كثيرًا وتعدت الطلب والعتب، ولكنه لم يرد سواء بشكل مباشر ولا غير مباشر، في الوقت الذي يدعم فيه كل العالم.

وأشارت المطربة السعودية إلى أن تجاهل فنان العرب لها يحزنها، خاصة أنها متأكدة أن رسائلها تصله؛ ولكن رده كان “أبيض”، في إشارة إلى التجاهل.

وقالت وقد بدا عليها التأثر إنها لا تريد أن تحزن بسبب ذلك الموقف رغم أن ذلك أمر محزن.