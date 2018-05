افتتح برسالة للنساء.. حفل “غير” لمحمد عبده ورابح صقر في جدة (فيديو)

أشعل الفنانان السعوديان محمد عبده ورابح صقر، أمس الجمعة، أجواء حفلهما في مدينة جدة، غربي السعودية، بحضور العائلات والنساء، لأول مرة بحفل لفنان العرب في المملكة.

وحظي الحفل، الذي أقيم في الصالة الرياضية بملعب الملك عبدالله الرياضي في جدة، بحضور جماهيري كبير، وفق ناشطين سعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي وصفوه بأنه “غير” (مختلف).

وكان منظمو الحفل أثاروا انتقادات شعبية؛ بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الدخول، التي وصل سعر فئتها العائلية إلى نحو 1500 ريال (400 دولار).

على إثر ذلك، أعلنت شركة “روتانا”، المُنظِّمة للحفل، تخفيض أسعار التذاكر من 750 إلى 500 ريال للشباب، وللنساء من 500 ريال إلى 300 ريال.

وحددت الشركة مقاعدَ مُخصصة للنساء وأخرى للرجال، ومنعت دخول الرجال بتذاكر نسائية، مؤكدة أن الحضور بالزيّ الرسمي، ولن يُسمح بالدخول بالجينز أو الملابس الرياضية، ويُمنع الرقص نهائيًّا والتصوير.

وأضافت أنه لن يُسمح بدخول الرجال في قسم النساء تحت أي ظرف، وكذلك لن يتم استبدال التذكرة أو إرجاعها.

وتناقل ناشطون لقطات من الحفل، حيث وجه محمد عبده رسالة للنساء في المملكة، مؤكدًا أن الشباب سيفرش لهم الورد.

#حفل_محمد_عبده_رابح_صقر

One of the best nights ❤️ pic.twitter.com/BnJZXM7rQZ

— Layal Rashad Baghdadi (@ilayalbaghdadi) May 4, 2018