الجيش الأمريكي يمول غواصة تتحول إلى روبوت (صور)

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الجيش الأمريكي يمول تطوير “روبوت متحول” يستطيع التحول إلى غواصة.

ويزيل الروبوت الغواص متعدد الأغراض المسمى “أكواناوت”، الحاجة إلى استخدام الغواصة الأم ومعدات الاستكشاف لأداء المهام المعقدة.

وبحسب الصحيفة، تدعم وزارة الدفاع شركة “هيوستن ميكاترونكس”، وهي المطورة للروبوت المذهل.

يمكن أن تسافر غواصة “أكواناوت” مئات الأميال تحت الماء قبل التحول إلى روبوت مزود بذراعين لتنفيذ العمليات الدقيقة.

وقال “ماثيو أوندلر” الرئيس التنفيذي لشركة “هيوستن ميكاترونكس”: “نحن نؤمن بأن هذه التكنولوجيا ستحدث ثورة في مجال الروبوتات الغواصة”.

يستخدم الروبوت، البالغ وزنه 1.05 طن، دافعتين خلفيتين للتحرك، وبرمجيات متقدمة لأداء مهام متعددة في مجال التجارة والاستكشاف والدفاع وغيرها.

وأضاف “ماثيو”: “طور فريقنا بعضًا من الروبوتات الأكثر تقدمًا لوكالة ناسا، كما طورنا تقنية الروبوتات الغواصة على مدى سنوات لعملائنا، وروبوت أكواناوت يمثل قمة خبرة شركتنا، ونحن متحمسون جدًا لتقديمه للعملاء”.