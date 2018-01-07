بالصور.. طلاب مصريون يبتكرون غواصة لاكتشاف البترول في أعماق البحر

اخترع طلاب مصريون غواصة آلية لاكتشاف البترول في أعماق البحر، في أحدث تجربة طلابية تساعد شركات البترول على التصوير أسفل المياه العميقة.

وأوضح فريق “روبوتك”، الذي يتكون من 30 عضوًا من طلاب بكلية الهندسة في جامعة الإسكندرية، أن “الغواصة الآلية تتيح استكشاف الأعماق والتصوير على مسافات بعيدة وبإمكانها القيام بمهام تشكل خطورة على حياة البشر”.

وقال محمد مصطفى، أحد أعضاء الفريق، خلال عرض الاختراع يوم الأحد، إن “الغواصة ROV جرى تصنيعها خلال عام تقريبًا بتكلفة مالية قدرها 60 ألف جنيه”، لافتًا إلى أن “المشروع يهدف إلى المشاركة في المسابقات العالمية التي ترفع اسم مصر عاليًا”.

وحصل فريق “روبوتك”، على مراكز متقدمة في مسابقات دولية ومحلية، من بينها الحصول على المركز الـ29 في مسابقة على مستوى العالم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، من بين 100 فريق من بلدان مختلفة، وحصلوا على بطاقة الصعود لتمثيل مصر في مسابقة دولية في نيسان/أبريل المقبل، كما يسعى الفريق إلى جذب شركات للبترول، لتتبنى الغواصة الآلية والمساعدة في تطويرها وتنفيذها على مستوى عال يفيد الصناعات البترولية والصعبة.