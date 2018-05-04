“فورد” تطور نافذة تحول المناظر الطبيعية إلى صور مجسمة للمكفوفين (فيديو)

ابتكر الفرع الإيطالي لشركة “فورد” للسيارات جهازًا يُدعى “فيل ذا فيو”، من شأنه أن يمكن المكفوفين من الاستمتاع بالمناظر الخلابة المحيطة عبر نوافذ السيارة.

والجهاز المذهل يسمح للمعوَّقين بصريًا بالشعور بالمناظر المحيطة بالسيارة من خلال اللمس، حيثُ يُثبَّت جهاز “فيل ذا فيو” المزود بكاميرا على نافذة السيارة، ويلتقط صورًا للمناظر الطبيعية الخارجية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يتم تحويل هذه الصور إلى أحادية اللون وعالية التباين قبل أن يُعاد إنتاجها على الزجاج باستخدام مصابيح LED خاصة.

ويمكن للمستخدم لمس النافذة، ليشعر باهتزازات مختلفة تمثل درجات الرمادي من خلال 255 مصباحًا صغيرًا، مما يسمح للراكب بلمس المشهد، وإعادة بنائه في ذهنه.

وطوّرت فورد الجهاز بالتعاون مع “Aedo”، وهي شركة إيطالية محلية ناشئة متخصصة في الأجهزة المتعلقة بالمعوّقين بصريًا.

وقال المتحدث باسم شركة “فورد” في إيطاليا ماركو علي صافي:”نسعى إلى جعل حياة الناس أفضل، وهذه فرصة رائعة لمساعدة الركاب المكفوفين على الاستمتاع بجانب كبير مفقود من تجربة السفر بالسيارة”.

وأضاف:”التكنولوجيا متقدمة، لكن المفهوم بسيط، ويمكن أن يحوّل الرحلات العادية إلى رحلات لا تٌنسى حقًا”.

كما تشتمل هذه التقنية على نظام التعرف على الصور الذي يتعرّف على المناظر الطبيعية العابرة، وينبه الركاب عندما يمرون بجبل، أو غابة، أو محيط.