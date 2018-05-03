إثيوبيا تتوصل إلى اتفاق للاستحواذ على حصة في الميناء البحري الرئيسي للسودان

قال مسؤولون، اليوم الخميس، إن إثيوبيا والسودان توصلا لاتفاق يسمح للبلد الواقع في القرن الأفريقي بالاستحواذ على حصة في ميناء بورسودان، أكبر منفذ بحري للسودان.

وتعمد بضع دول إلى زيادة استثماراتها في موانئ بحرية على البحر الأحمر وساحل شرق أفريقيا، في إطار تنافسها على النفوذ في ممر إستراتيجي له أهمية حيوية لخطوط الملاحة البحرية وطرق النفط.

وقال مسؤولون: إن الاتفاق بين أديس أبابا والسودان تم التوصل إليه في الخرطوم، اليوم الخميس، أثناء اجتماع بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وقال مليس علم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية: “زعيما البلدين اتفقا على تطوير بورسودان معًا، هذا الاتفاق يترتب عليه أن أثيوبيا ستكون لها أيضًا حصة في الميناء، فيما لم يتم الكشف عن أي من التفاصيل المالية للاتفاق”.