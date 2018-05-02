قطار يسابق الطائرات.. آخر ابتكارات الصين‎ (صور وفيديو)

كشف باحثون في الرفع المغناطيسي وقوة السحب من جامعة “جياو تونغ” في الصين عن البدء بإنشاء نموذج أولي لقطار أطلقوا عليه اسم “سوبر ماجليف”.

ويستطيع القطار الجديد السفر أسرع من الطائرات، بسرعة تصل الى 1000 كم/ساعة، وذلك بعد نجاح تجاربهم العملية، والتي أجريت على مدار 4 سنوات.

وأوضح البروفيسور دينج زيجيانج قائد الفريق البحثي أن “سوبر ماجليف” يتكون من أنبوب مُتطور يقلل المقاومة بين الهواء والقطار، ومن الاحتكاك بين المسار والقطار، مما يؤدي لانطلاقة بسرعة قصوى، بحسب “ديلي ميل”.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن القطار ليس الوحيد فائق السرعة في الصين، حيث كشفت مؤخرًا الشركة الصينية لصناعة المعدات الفضائية، عن تدشينها قطارًا طائرًا، يمكنه السفر مسافة 4000 كم/ساعة.

يُذكر أن الصين لديها أطول وأسرع شبكة سكك حديدية في العالم، حيث تغطي كافة مدنها بمسافة تصل إلى22000 كيلومتر “13،670 ميل”.