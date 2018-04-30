بتكلفة مالية باهظة.. الصين تدشن خطًا مروريًا ضخمًا عبر البحر

قالت وسائل إعلام حكومية صينية إن بكين تخطط لخط مروري هائل عبر البحر لمدينة ضخمة تضم أكثر من 100 مليون ساكن.

وكشفت هذه الوسائل أن العمل على بناء نفق هائل تحت سطح البحر يمتد لمسافة 7 كيلومترات (4.3 ميل).

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يشمل المشروع الذي تبلغ تكلفته 50 مليار يوان (5.7 مليار جنيه إسترليني) جسورا وجزرا اصطناعية في مصب نهر “زهوجانج “المزدحم والمعروف أيضًا باسم مصب نهر “بيرل”.

ويهدف المشروع الهائل لربط مدينتي “تشونغشان” و”شنتشن” في جنوب الصين، بالقرب من “هونغ كونغ” و”ماكاو”.

ويمتد المشروع المسمى “شينزونغ تشانيل”، على مسافة 24 كيلومترًا (15 ميلاً)، بما في ذلك بنايات فوق وتحت سطح الماء.

وبالإضافة للنفق، يتضمن المشروع “عدة جسور” يبلغ طولها 17 كيلومترا (10.5 ميلا)، فضلًا عن جزيرتين اصطناعيتين.

ومن المقرر أن يتم بناء جسر ضخم باسم “لينغدينغ تشانل”، والذي يمر فوق العديد من ممرات الشحن الرئيسية، على ارتفاع 90 مترًا (295 قدمًا) فوق سطح الماء، وهذا يعني أن المسافة بين سطح الجسر والماء تساوي ارتفاع مبنى مكون من 30 طابقًا.

ووفقًا للتقرير، فإن بناء الجسور سوف يبدأ في سبتمبر/أيلول القادم، وستبدأ أعمال البناء المحيطية بنهاية أبريل/نيسان، كما بدأت بالفعل عملية بناء الجزر الاصطناعية، وتم تحديد موعد لافتتاح المشروع بأكمله في عام 2024.