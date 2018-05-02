بارزاني: كردستان العراق يعمل على إقامة منطقة تجارة حرة مع إيران

قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، إن حكومته شرعت بالعمل على إنشاء منطقة تجارية حرة بين الإقليم وإيران.

وقال بارزاني، في كلمة خلال افتتاح مؤتمر تنمية العلاقات الاقتصادية، بين إقليم كردستان وإيران، المنعقد في أربيل عاصمة الإقليم، ويستمر يومين، إن حكومته تعمل مع إيران لإنشاء منطقة تجارة حرة في منفذ برويزخان الحدودي بين الجانبين.

وبيّن أن حكومته اتخذت خطوات عملية بهذا الشأن، وخصّصت موقعًا لإنشاء المنطقة التجارية الحرة.

وتابع بقوله: “لكن الأمر ما زال بحاجة إلى خطوات أكثر فاعلية من الجانبين، ومن الحكومة الاتحادية العراقية”، دون الإشارة إلى تلك الخطوات.

وانعقد مؤتمر تنمية العلاقات الاقتصادية بين الإقليم وإيران، بمشاركة وزير الصناعة والمعادن العراقي محمد السوداني، ووزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني محمد شريعتمداري.

وقال بارزاني إن حجم التبادل التجاري بين الإقليم وإيران، يتراوح بين 6 – 6.5 مليارات دولار، وهو ما يشكل نحو 25 في المئة من المجموع العام للاستيراد في الإقليم.

وأضاف أن “359 شركة، و135 مصنعًا إيرانيًا تعمل في الإقليم، كما أن النشاط التجاري بين الجانبين يتم عبر ثلاثة معابر رسمية هي برويزخان وحاج عمران وباشماخ، وخمسة منافذ فرعية أخرى نسعى لتحويلها إلى منافذ دولية”.

ومن المقرر أن يبحث المؤتمر في أربيل عددًا من القضايا ذات صلة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإقليم وإيران، وتعزيز التبادل التجاري والسياحي بين الجانبين.