الذهب يصعد من أدنى مستوى في 4 أشهر‎

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما سجلت أدنى مستوى في أربعة أشهر في الجلسة السابقة، حيث عاد المشترون الصينيون إلى السوق بعد عطلة يوم العمال بينما يترقب المستثمرون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحلول الساعة 0653 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1309.71 دولار للأوقية (الأونصة).

وكان الذهب تراجع في الجلسة السابقة إلى 1301.51 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى منذ الـ29 من ديسمبر/ كانون الأول 2017.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.31% إلى 1310.80 دولار للأوقية اليوم.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% إلى 92.357 لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 92.566، بدعم من توقعات بشأن قوة الاقتصاد الأمريكي وزيادة العوائد وسط مؤشرات على تباطؤ في بقية الأنحاء وبخاصة أوروبا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الذي ينتهي اليوم، ومن المرجح أيضًا أن يعزز البنك المركزي التوقعات بأن يرفع تكاليف الاقتراض في يونيو/حزيران وسط ارتفاع التضخم وانخفاض البطالة.

ويركز المستثمرون على بيانات الأجور بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تعلن يوم الجمعة، وهو ما قد يوفر المزيد من المؤشرات على قوة الاقتصاد.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 16.32 دولار للأقية.

ولامست الفضة أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر عند 16.04 دولار للأوقية في الشهر السابق.

وارتفع البلاتين 0.9% إلى 898.05 دولار للأوقية، وكان لامس أدنى مستوى له منذ بداية العام عند 888.50 دولار للأوقية أمس الثلاثاء.

وزاد البلاديوم 0.5% إلى 953.30 دولار للأوقية.