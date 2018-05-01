كيف تمكن الموساد من دخول إيران ونقل نصف طن من “الوثائق النووية”؟

قال مسؤول إسرائيلي، إن جهاز الأمن الخارجي “الموساد”، نفذ عملية سرية في إيران، حصل خلالها على الوثائق التي عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء أمس، بشأن الملف النووي الإيراني.

وأوضح المسؤول، الذي لم يكشف عن اسمه لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.، أن “الموساد عملية سرية في ليلة واحدة بكانون الثاني/يناير 2018،، صادر خلالها نصف طن من الوثائق حول البرنامج النووي السري لإيران”.

وأضاف أن “عملية رصد مكان الوثائق بدأت في شباط/فبراير 2016، حيث تم حفظ المعلومات السرية عن البرنامج النووي في ذلك المكان، وخضع للمراقبة إلى حين تنفيذ العملية”.

وأفاد المصدر، بأن “تقديم الوثائق للجمهور الإسرائيلي والعالم تم متأخرًا بسبب تحليل المواد وترجمتها”.

وقال خبراء مخابرات ودبلوماسيون إن نتنياهو لم يقدم فيما يبدو “دليلاً دامغا” يظهر أن إيران انتهكت شروط الاتفاق رغم أنه ربما ساعد في عرض القضية نيابة عن المشككين في الإدارة الأمريكية الذين يريدون الانسحاب من الاتفاق.

ومعظم الأدلة التي قدمها نتنياهو ترجع للفترة التي سبقت الاتفاق النووي الموقع في 2015 رغم أنه قال إن إيران احتفظت أيضًا بملفات مهمة عن التكنولوجيا النووية منذ ذلك الحين وواصلت تعزيز خبرتها المتعلقة بالأسلحة النووية.

ووصفت طهران اتهامات نتنياهو بالدعاية.

ومساء أمس الاثنين، قال نتنياهو إن “إسرائيل لديها أدلة على أن إيران تعمل على برنامج سري للاستحواذ على سلاح نووي”، مشيرًا إلى أن “تل أبيب زودت واشنطن بالمعطيات اللازمة”.

كما أعلن مكتب نتنياهو، أن “الأخير تواصل هاتفيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بخصوص الوثائق المزعومة عن الملف النووي الإيراني”.

وأضاف المكتب أن “إسرائيل حصلت على 55 ألف صفحة من المعلومات الاستخباراتية، ومحفوظة كملفات في 183 قرصاً مدمجًا، بشأن الملف النووي الإيراني”، معتبراً أن “تلك المعلومات ستجرم إيران بشأن ملفها النووي”.